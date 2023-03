Det skriver VG , som har hatt kontakt med Utenriksdepartementet. Også NRK har fått bekreftelse om at de to kvinnene på 25 og 29 år skal hentes hjem.

Søstrene er gjort kjent med at de blir pågrepet når de kommer til Norge. De er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). De hentes hjem blant annet på grunn av de farlige levekårene i al-Roj-leiren, og ba selv om hjelp fra norske myndigheter.

– Å hente disse kvinnene tilbake til Norge, er viktig i et sikkerhetsmessig perspektiv. Det blir opp til politi og domstolen å vurdere om disse kvinnene har gjort noe straffbart og i så fall bestemme hvilken straff de vil få, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Kvinnenes advokat, Geir Lippestad, sier han ikke har noen kommentar før han snakker med kvinnene senere i kveld.

Reiste som tenåringer

De to kvinnene fra Bærum reiste til Syria i 2013, da de var tenåringer. De skal ha vært gift med hver sin IS-kriger, hvorav en var en norsk statsborger som trolig ble drept i Syria. De dukket opp i en interneringsleir nordøst i Syria i 2019. Familien forsøkte å få dem til Somaliland, der de var født, uten hell. De to ble fengslet i Syria i desember 2021, og så løslatt i april.

De tre barna til søstrene har rett på norsk statsborgerskap gjennom kvinnene. Forfatteren Åsne Seierstad ga ut boka «To søstre» om de to kvinnene i 2016.

– Det er galskap å hente voksne IS-terrorister til Norge, de har ingenting her å gjøre. Frp er for å hente barna, men uten terroristforeldrene som åpenbart ikke er gode omsorgspersoner og ikke bør ha omsorgen for barn, sier innvandrings- og integreringspolitisk talsperson Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet til NTB.

Kvinne ble dømt

I 2020 ble den første norske kvinnen med IS-tilknytning hentet ut av en flyktningleir i Syria, sammen med sine to små barn. En viktig del av grunnen til at de ble hentet hjem var at det ene barnet angivelig var alvorlig sykt. Saken førte til at Fremskrittspartiet forlot Erna Solbergs regjering.

I mai 2021 ble denne kvinnen dømt til tre og et halvt års fengsel for deltakelse i IS. Hun anket dommen til lagmannsretten, der straffen ble redusert til to og et halvt år. Videre anket både hun og staten dommen til Høyesterett.

Redd Barna: – Skam

Redd Barna gleder seg over at de tre barna hentes hjem, men mener det burde skjedd tidligere.

– De tre norske barna har vokst opp i interneringsleirer i Syria i det FN beskriver som torturlignende forhold. Redd Barna er utrolig glade for at regjeringen derfor endelig har tatt en beslutning om å hente hjem de tre norske barna fra Syria, sier direktør for politikk og kommunikasjon Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Hun sier imidlertid at det burde skjedd tidligere, og at Norge har handlet i strid med internasjonale konvensjoner.

– Det er en skam at norske myndigheter ikke har tatt ansvar og hentet barna hjem til en trygg barndom for lenge siden, og det er forferdelig at det fremdeles er ett norsk barn igjen i Syria, men det er likevel en gledens dag for de tre barna som nå er trygt hjemme, sier hun.

– Det er bra at norske myndigheter nå legger til rette for at norske borgere får komme hjem. Selv på vanskelige prinsipielle spørsmål må vi kunne finne løsninger. Dette er noe Røde Kors har oppfordret norske myndigheter til å finne løsninger på i lang tid, sier kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors.

Han legger til at norske myndigheter har ansvar for å bidra til å finne en løsning for alle dem som er strandet i leirene, ikke bare norske borgere.