LO overrekker sine krav til NHO

Lønnsoppgjøret 2023 er i gang når LO overrekker sine krav til NHO i frontfaget. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, og det forhandles kun om lønn.

Olje- og energiministeren tar imot rapporter om havvind

og energiminister Terje Aasland (Ap) får to rapporter om ulike nettløsninger for vindkraft til havs. Rapportene er laget av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Kamp 5 i NM-semifinalen i ishockey mellom Storhamar og Vålerenga.

Etter at Vålerenga vant 6–3 hjemme på Jordal Amfi er det klart for den femte semifinalen i kampen om kongepokalen på Hamar. Foreløpig står det 2–2 i kamper. Det spilles best av sju kamper.

Hege Riise tar ut landslaget som skal møte Spania og Sverige

Landslagslagssjef for kvinnenes A-landslag, Hege Riise, tar ut troppen som skal møte Spania og Sverige i privatlandskampene 6. og 11. april.

Murdoch-arvings søksmål for retten i Australia

Rettssaken om søksmålet der Lachlan Murdoch anklager det australske mediet Crikey for ærekrenkelse skal etter planen starte i en føderal domstol.

Ungarn godkjenner finsk Nato-medlemskap

Nasjonalforsamlingen i Ungarn ventes 27. mars å godkjenne Finlands søknad om Nato-medlemskap.