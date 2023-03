Omfattende strømbrudd i Oslo

– Totalt var over 40.000 kunder rammet av strømbruddet. Nå er det kun de beboerne som er nødt til å få strøm via denne transformatoren som er rammet. Resten har vi koblet om via andre veier, sa kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia til NTB i 16-tiden.

I 16.30-tiden var litt over 6.300 kunder uten strøm. Schau sier at de håper å få koblet inn de resterende kundene så fort som mulig.

– Det er heldigvis svært sjelden at vi har så store strømbrudd, sier han.

I 16.30-tiden opplyste Elvia til politiet at feilen er funnet, og at det trolig vil ta om lag en time å utbedre den.

En av politibetjentene på stedet, Kai Rønningen, sier til NTB at de er i ferd med å lufte ut etter brannen.

Rønningen forteller videre at de har satt opp sperringer i området. De nærliggende beboerne har blitt bedt om å holde seg innendørs.

– Vi vet ikke hva som har brent, og da ønsker vi gode avstander hvis brannen skulle ta seg opp igjen.

Ifølge strømbruddskartet til Elvia gikk strømmen fra bydel Østensjø i nord og helt ned til Siggerud. I tillegg ble Nordstrand og Søndre Nordstrand rammet.

Saken oppdateres