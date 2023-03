Bø-ordfører foreslår null inntektsskatt for alle som tjener under 200.000

Han sier til VG at han mener Høyre må tørre å være mer kreative i skatteløsningene.

– Tjener du under 200.000 kroner i dag og bor spesielt i sentrale strøk er det ganske tøft å få endene til å møtes. Det synes jeg vi skal ta et ansvar for å prøve å løse, og det synes jeg ikke man har klart hittil, sier Sture Pedersen til VG.

– Dette er jo Høyres sjel, sier Bø-ordføreren om skattepolitikken.

Han sier at grepet ut fra hans beregninger vil omfatte rundt 600.000 personer i Norge, og det vil koste rundt 3-4 milliarder. Men han presiserer at det bare ville gjelde de som tjener under 200.000 kroner totalt, ikke for de første 200.000 man tjener.

– Det er jo ikke noe vi skal vedta i dag, men vi skal sette løpet – og når vi kommer i regjering, så må vi gjøre det. Det er snakk om prioriteringer, ser han.

Høyre-leder Erna Solberg kaller forslaget en god idé.

– Vi er jo enige i at vi må ha lavere skatt på de med lavest inntekter, sier Erna Solberg om Bø-ordførerens skattegrep.