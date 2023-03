Denne kampanjen ble for mye for Tinder

- Det viser at de tar sikkerhet på alvor, som vi setter stor pris på – særlig når andre aktører har avvist, sier kommunikasjonsdirektøren i Helsedirektoratet.

For snart to uker siden skrev TV 2 om Helsedirektoratets Tinder-smell. Direktoratet hadde satt i gang en ny kampanje som oppfordrer til kondombruk gor å slå ned gonorésmitten som for alvor sprer seg i landet.

Kampanjen ble imidlertid avvist av datingappen Tinder hvor Helsedirektoratet ønsket eksponering.

- Vi sveipet til høyre, men de sveipet til venstre, sa kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet, Stein-Gunnar Bondevik, til TV 2.

- Vi kommenterer ikke pågående diskusjoner rundt kommersielle samarbeid, skrev Tinder i Norge gjennom kommunikasjonsbyrået Släger til TV 2 den gangen.

Etter at TV 2 skrev om avvisningen viste Tinder-konkurrenten Happn sin interesse for kampanjen. Og datingappen har nå tilbudt plattformen til Helsedirektoratets kampanje for sikker sex. Det skriver de i en pressemelding.

Karima Ben Abdelmalek, administrerende direktør i Happn, mener saken er viktig, spesielt på grunn av den raske spredningen av gonoré i Norge.

- I Happn er vi opptatt av sikkerheten til alle single. Siden dating og sex ofte går hånd i hånd, er et av våre hovedmål å oppfordre single til å ha sikker sex. Vi ønsker å støtte Helsedirektoratet med deres nye kampanje som oppfordrer single til å beskytte seg når de dater. Målet vårt er at brukerne våre skal være like trygge i virkeligheten som de er på appen, sier Abdelmalek i meldingen.

Stein-Gunnar Bondevik er glad for at happn tok initiativ og strakk ut en hjelpende hånd.

- Vi synes det er flott at Happn vil slå et slag for folkehelsen og gonorésituasjonen i Norge. Det viser at de tar sikkerhet på alvor, som vi setter stor pris på – særlig når andre aktører har avvist, sier Bondevik.

