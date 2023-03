Tap for Une i nesten halvparten av rettssakene

Det vil si at vedtak i 55 prosent av tilfellene, eller i 29 av 53 rettskraftige dommer, ble kjent gyldig. Det fremkommer av en oppsummering som Une publiserte 7. mars.

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith sier til VG at det i utgangspunktet er bra at Utlendingsnemndas vedtak prøves for domstolene.

– Men dette er en altfor høy tapsprosent for et forvaltningsorgan, uansett om det er en uavhengig nemnd som Une. Forvaltningen skal håndheve loven på en riktig måte, og at de tar feil i nesten annenhver sak er svært problematisk, sier Smith til avisen.

Kommunikasjonsavdelingen i Une opplyser at innholdet i Unes egen oppsummering er dekkende som tilsvar til Advokatforeningens uttalelser.

Der uttaler Unes avdelingsdirektør Ketil Larsen at «medholdsprosenten er ikke helt der vi ønsker».

– Samtidig var det færre rettssaker i fjor enn tidligere år, så da gjør den enkelte dom større prosentvis utslag. Vi har derfor ikke tapt flere saker i rene tall enn før, sier Larsen.

At Une i en del av sakene ikke har fått medhold betyr ikke at utfallet er feil, uttaler Larsen.

– Det kan være at grunngivelsene våre må bli tydeligere. Og det tar vi til etterretning. Domstolskontroll er en viktig del av rettsvernet. Og dommer er viktige tilbakemeldinger på om saksbehandlingen vår holder den standarden den skal etter regelverket, sier han.