Fra januar til februar i år steg prisene med 0,4 prosent. Tolvmånedersveksten i februar endte på 6,3 prosent, sier tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Den viktigste årsaken til at prisveksten fortsetter å holde seg høy er matvareprisene. I tillegg er biler, husleie og restauranttjenester andre viktige komponenter som holder prisveksten oppe, sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen.

Fra januar til februar i år steg matprisene 1,6 prosent. Det er noe som er betydelig mindre enn for samme periode i fjor, da disse prisene økte med 4,5 prosent.

– Fra januar til februar i fjor økte matvareprisene svært mye. I år, derimot, målte vi en relativt beskjeden oppgang i matvareprisene fra januar til februar. Det gjorde at tolvmånedersveksten i februar falt fra måneden før, sier Kristiansen.

– Butikkene har strukket seg langt

Sammenlignet med februar i fjor var prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer 8,8 prosent høyere i februar i år. Fra januar til februar økte prisene med 1,6 prosent, som er den laveste februarøkningen siden 2017.

NHO mener dette gjenspeiler at butikkene har strukket seg langt, og at det fortsatt er en dyr tid vi lever i.

– I dagligvare er situasjon nå så tøff for enkelte aktører, at fortsettelsen kan bli mer spennende enn vi ønsker, sier Linda Vist, direktør for Handel i NHO Service og Handel.

Bensin steg, diesel falt

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt med 5,8 prosent fra januar til februar. Det henger sammen med høy vindkraftproduksjon i Norge og Europa i februar, kombinert med lavt forbruk som følge av relativt mildt vær i Norge og nedover i Europa.

Ifølge SSB ville tolvmånedersendringen for KPI uten strømstøtteordningen vært på rundt 7,3 prosent i februar.

Prisene på bensin steg med 2,7 prosent fra januar til februar, mens prisene på diesel falt med 3,8 prosent. Dermed var prisene henholdsvis 8,3 og 13,0 prosent høyere enn for ett år siden.

– Dette er den laveste tolvmånedersveksten vi har sett for drivstoff på lenge, sier Kristiansen.