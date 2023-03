Rolls-Royce vil bygge kjernekraftverk i Norge

– Vi innser at det er en lang vei fram, at mye arbeid må gjøres, men vi ser på Norge som et marked som virkelig kan blomstre, sier sjef for Rolls-Royces kjernekraftsatsing Tuomo Huttunen til E24.

Avisen møtte Huttunen mandag, da han var i Oslo for å signere en intensjonsavtale med Norsk Kjernekraft. Dette selskapet eies av milliardær Trond Mohn, Christian Rieber og Jakob Hatteland.

Målet er å bygge små, modulære reaktorer (SMR) i Norge, skriver avisen.

Modulene til kjernekraftverket skal produseres i Rolls-Royces egne fabrikker. Deretter vil de fraktet dit kjernekraftverket skal ligge og satt sammen.

Så langt er det ingen selskaper som har bygget en SMR som er i drift. Rolls-Royce har som mål å ha sin første SMR i drift i Storbritannia i 2031.

Jonny Hesthammer i Norsk Kjernekraft sier til EnergiWatch at han tro det vil være en mulighet for reaktorene.

– Vi tror jo det går an å få på plass mange reaktorer på 2030-tallet, og i løpet av 2030-tallet og 2040-tallet, så kan vi ha 20 reaktorer på plass.

Fremskrittspartiet mener at det nå er på tide at regjeringen tar et standpunkt til moderne kjernekraftverk.

– Tiden er absolutt inne for å løfte debatten et hakk opp. Både næringen og innbyggerne bør kunne forvente at regjeringen nå tar et skikkelig standpunkt for å gi alle parter forutsigbarhet. Frp vil at Norge skal være en energinasjon som satser bredt, og er tydelige på at vi også vil vurdere moderne kjernekraft i Norge, sier Marius Arion Nilsen.