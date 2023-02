Viggo Kristiansen påklaget Spesialenhetens henleggelse til Riksadvokaten, men nå er klagen avvist, skriver Fædrelandsvennen.

Andersen ble i 2009 ble anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd i 2000, før Baneheia-saken. Da Viggo Kristiansens søknad om gjenopptakelse ble behandlet mellom 2017 og 2021, opplyste ikke politiet i Agder om anmeldelsen mot Andersen til Oslo politidistrikt.

Spesialenheten for politisaker kom i fjor høst fram til det ikke kunne slås fast at anmeldelsen ble holdt skjult bevisst. I oktober i fjor ble saken henlagt av Spesialenheten som «intet straffbart forhold» for både Agder politidistrikt og tidligere kriminalsjef Arne Pedersen.

Vedtaket fra Riksadvokaten er endelig og kan ikke påklages.

– Vi har nok en annen oppfatning av hva man husker om en sak man har vært veldig engasjert i, men tar avgjørelsen til etterretning, sier advokat Arvid Sjødin, som representerer Viggo Kristiansen, til Fædrelandsvennen.