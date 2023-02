Raymond Johansen om mulig Giske-lag i Oslo: – Hypotetisk problemstilling

Tilhengere av tidligere Ap-nestleder Trond Giske tar initiativ til å opprette lokallag flere steder i landet.

Også i Oslo, under navnet Christiania sosialdemokratiske forum. I Bergen er det snakk om å opprette Bjørgvin sosialdemokratiske forum.

Historiske navn

Inspirasjonen er hentet fra lokallaget Giske selv leder i Trondheim, Nidaros sosialdemokratiske forum, som på kort tid er blitt Aps største.

– Jeg syns det er morsomt at det nå blir Nidaros, Bjørgvin og Christiania som skal svare på framtidas utfordringer. Da mangler vi Borg, da, sier Raymond Johansen og ler.

Borg er det opprinnelige navnet på byen i dag kjent som Sarpsborg. Oslo het som kjent Christiania fram til 1924, og Bergen fikk navnet Bjørgvin da byen ble grunnlagt i 1070.

Kan si nei

Byrådslederen fra Oslo Ap sier han ikke har sett noen søknad om å etablere et nytt lokallag i hovedstaden.

– Skal du etablere et nytt lokallag, må fylkesstyret i Oslo Arbeiderparti, som i alle andre partier, vedta det, understreker han.

Fylkessekretær Øyvind Slåke har i et intervju med Klassekampen åpnet for at Oslo Ap kan sette foten ned for et nytt Giske-lag.

I Bergen må Bjørgvin Sosialdemokratisk Forum vente et helt år på å bli godkjent, hvis det i det hele tatt skjer, skriver Vårt Land.

– Hypotetisk

Forslagene om å opprette «sosialdemokratiske forum» rundt i landet kom etter at sentralstyret i Ap foreslo å endre partiets vedtekter.

Endringen betyr at medlemmer i Giskes lokallag som bor utenfor Trondheim, ikke teller med når det blir regnet ut hvor mange delegater hvert lag skal få sende til landsmøtet.

Johansen kaller opprettelsen av et eget Giske-lag i Oslo en hypotetisk problemstilling.

Han viser til at det allerede finnes mange lokallag i Oslo Ap, og at disse trenger nye medlemmer.

– Hvis man melder seg inn i et lokallag for å støtte opp om en annen lokallagsleder, så høres det litt pussig ut, sier byrådslederen.

– Men det er som sagt bare en hypotetisk problemstilling.

«Sunn og sivilisert debatt»

Johansen påpeker at fylkesstyret må ta stilling til hva som eventuelt er formålet med et nytt lokallag i Oslo Ap.

Initiativtakeren bak Christiania sosialdemokratiske forum, Erling Weiseth i Oslo Ap, har overfor Klassekampen kalt det et forum for «sunn og sivilisert, politisk debatt».

Johansen mener det er et raust debattklima i Aps eksisterende lokallag.

– Porten er vid og høy i lokallagene rundt i Ap, sier han.

Uenig med Giske

Giske selv har kastet seg inn i debatten om strømkrisen og utfordret regjeringen på en rekke vanskelige spørsmål. Blant annet mener han det bør stilles strengere krav til salg av strøm til utlandet.

– Jeg registrerer at det er en god del debatt rundt noen av de spørsmålene, blant annet energikrisen. Ingen vet det bedre enn blant annet Trond, som har sittet i en rekke regjeringer, vært næringsminister og vet kompleksiteten i dette. Han kan jo bidra i den debatten som et vanlig medlem, sier Johansen.

– Gjør han ikke det nå, bidrar i debatten?

– Jo, han gjør jo det. Han må jo få lov til det, men jeg er ikke nødvendigvis enig, for å si det sånn, svarer byrådslederen.