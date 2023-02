Vedum: Norge kan reforhandle utenlandskabler neste høst

Forutsetningen er at energiutvalget som regjeringen satte ned onsdag, åpner for dette, skriver Dagbladet/ Børsen. Utvalget skal vurdere prisfastsettelsen på strøm og levere sin innstilling 15. oktober.

– Vi legger nå opp til mulige styringsgrep for å få ned prissmitte fra utlandet og sikre stabile strømpriser, sier Vedum (Sp).

Han sier utvalget har et klart mandat for å vurdere systemgrep som gjør at vi ikke får så direkte prisoverslag av svingninger rundt oss – og mer stabilitet for folk og næringsliv.

– Det har vært mye debatt om ulike grep og modeller, men nå får vi en ordentlig gjennomgang av handlingsrom og muligheter for å unngå de enormt høye prisene vi har nå, sier finansministeren.

Reforhandlinger om avtalene om utenlandskablene kan være i gang neste høst, sier Vedum.

– Det kan absolutt være aktuelt. Men det vi gjør her, er nybrottsarbeid. Det kommer sikkert til å være skepsis i noen naboland og spørsmål om vi ikke lenger skal kjøpe og selge strøm. Det skal vi fortsatt, forsikrer Vedum.