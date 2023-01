Støre besøkte Kongsberg Defence Aerospace: Vi har verdensledende teknologi

Sammen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøkte Jonas Gahr Støre (Ap) Kongsberg Defence amp; Aerospace i Kongsberg. Der fikk de blant annet en orientering om leveranser til forsvarssektoren og produksjonskapasitet, og vist luftvernsystemet Nasams.

Støre stilte flere spørsmål om luftvernsystemet. Noen av dem kunne ikke Kongsberg-gruppen svare statsministeren på, ettersom det er gradert informasjon. Statsministeren stilte blant annet spørsmål om hvordan Ukraina kan bruke det til å forsvare seg mot droner og raketter samtidig.

– Det har vært viktig, det er helt tydelig, sa Støre om luftvernsystemet, som Norge har utviklet sammen med USA.

– Viktig

Til NTB sier Støre besøket har en aktualitet over seg som er preget av krigen i Ukraina, der Norge kan bidra med teknologi og våpensystemer slik at Ukraina kan forsvare seg mot russiske angrep.

– Her ser vi en teknologi som forsvarer mot luftangrep, om det er droner, missiler eller annet. Dette ser vi viktigheten av nesten hver dag. At dette systemet er på plass i Ukraina er et tegn på at vi har verdensledende teknologi, samarbeid med USA og fått det inn i Ukraina, sier Støre.

– Vi har bidratt til dette våpensystemet i samarbeid med USA, det har åpenbart vært nyttig. Det er grunn til å tro at det vil være nyttig også i framtiden, sier han.

Støre fremhevet at våpenprodusenten er verdensledende på noen felt.

– Dette er en av Norges ledende teknologiske industrier. Her er det en spennende rekruttering av unge fagarbeidere, stor satsing på kompetanseutvikling og en veldig framskutt del av norsk industri, som det er viktig å se og anerkjenne, sier Støre.

Ingen nye kontrakter

Støre og Gram hadde imidlertid ikke med seg en åpen lommebok og nye milliardkontrakter, slik de hadde på Raufoss da de besøkte ammunisjonsprodusenten Nammo.

– Vi kommenterer ikke donasjoner og bidrag til Ukraina før de er gjennomført, men at dette er veldig aktuelle og relevante systemer, det er det ingen tvil om, sier statsministeren.

– På Raufoss var det snakk om å sikre seg produksjon av viktige våpensystemer framover som også Norge har behov for. Men vi har bidratt med Nasams sammen med USA. Det har åpenbart vært nyttig og kommer til å være nyttig framover, sier han.