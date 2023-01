Det går fram av oversikten til Poll of polls over målinger der folk er spurt om hva de ville stemt ved et stortingsvalg.

Arbeiderpartiet får i snitt 19,1 prosents oppslutning på målingene som ble tatt opp i årets første måned. Det er 1,3 prosentpoeng bedre enn i desember. Senterpartiet øker også litt til 6,1 prosent (+0,7). SV faller på sin side til 8,6 (-0,7). Det samme gjelder Rødt, som får 6,3 prosent (-0,8).

Regjeringspartiene hadde fått 47 mandater på Stortinget dersom snittet av målingene hadde vært et valg, 29 mandater færre enn de faktisk har. Budsjettpartner SV ville på sin side fått 16 mandater, mot 13 i dag. De tre partiene ville dermed manglet 22 mandater for å få flertall.

De fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ville på sin side fått et flertall med til sammen 92 mandater.

Fra desember har Høyre gått tilbake 1,5 prosentpoeng til 30,9 prosent på snittet av meningsmålingene, mens Frp får en oppslutning på 12,9 prosent (+0,9) i snitt. Venstre får 4,3 prosent (-0,4) mens Kristelig Folkeparti ligger stabilt på 3,2 prosent.

MDG får 3,6 (-0,3) prosents oppslutning i snitt.