Det skriver Bane Nor på sine nettsider.

Reisende må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger.

Veitrafikksentralen melder torsdag at fylkesvei 76 ved Tosentunnelen, som ble stengt onsdag på grunn av et sørpeskred, nå er åpen igjen. Avisa Nordland skriver at fylkesvei 17 som ble stengt onsdag etter to skred ved Glomfjord og i Tongsfjorden, også er i ferd med å bli åpnet.