Flere voldsepisoder på skole i Sarpsborg

Hendelsene skal ha funnet sted i skoletiden onsdag. Det skal være snakk om flere alvorlige voldshendelser, der blant annet en lærer ha blitt utsatt for vold, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Sju elever er bortvist fra skolen, i første omgang ut uken, på grunn av hendelsene.

En forelder sier til avisen at politiet rykket ut til skolen og at elever ble låst inne på klasserom av lærere for deres egen sikkerhet. På grunn av hendelsene har alle elever på skolen har hjemmeskole første halve skoledagen torsdag.

– For å sikre og opprettholde et trygt og forsvarlig skole- og arbeidsmiljø har medarbeidere, ledere og kommuneledelse et behov for å jobbe sammen raskt for å evaluere hendelsene og iverksette tiltak, skrev teamlederen ved skolen til foreldre i en melding onsdag.