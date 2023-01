Follobanen-entreprenør saksøker forsikringsselskaper

Totalentreprenøren saksøker forsikringsselskapene for minst 555 millioner kroner, ifølge rettsdokumenter som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

Kravet omfatter blant annet rundt 315 millioner kroner til å gjøre tunnelen vanntett. Mandag opplyste Bane Nor at én av årsakene til de tekniske utfordringene som har ført til at strekningen har vært stengt, var lekkasje av forurenset vann fra taket.

Søksmålet skal etter planen opp til behandling i april.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med advokatene som representerer de ulike forsikringsselskapene. Ingen av dem ønsker å kommentere saken, men bekrefter at kravene i søksmålet er bestridt.

Dersom AGJV ikke vinner frem i retten, vil de rette kravene mot Bane Nor, skriver selskapet i et brev til Bane Nor. Bane Nor viser til at tunnelen ikke er levert i henhold til kontrakten så lenge den ikke er tett. Entreprenøren forplikter seg til å levere en tørr tunnel, understreker Bane Nor.

AGJV har ikke besvart henvendelsene fra Teknisk Ukeblad.