Konkurransetilsynet vil endre på reglene for import

– Det er ikke norsk landbruk vi vil til livs, men vi mener det er mer som kan gjøres med import, sier Søreide til E24.

Overfor avisen legger hun fram flere forslag som vil gjøre det rimeligere å importere matvarer til Norge. Blant annet ønsker Søreide at man forenkler tollreglene for diverse varer.

Konkurransetilsynet erkjenner at importvernet er nødvendig for å kunne beskytte landbruket slik man ønsker, men er samtidig klar på at det har visse negative effekter:

Både at det svekker konkurransen på leverandørleddet og at det reduserer muligheten utenlandske kjeder har til å ta i bruk egne merkevarer ved etablering i Norge.

– Målet må jo være å se at det kommer utenlandske aktører inn som kan konkurrere med de etablerte. Å redusere etableringshindre er ofte den beste og raskeste måten for å styrke konkurransen i et marked, sier konkurransedirektøren til avisen.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) svarer ikke konkret på spørsmål om konkurransetilsynets forslag, mens slår overfor E24 fast at det ville vært «svært vanskelig å opprettholde norsk matproduksjon på dagens nivå» uten toll på sentrale varer som melk og kjøtt.