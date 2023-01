Mattilsynet anbefaler ikke ID-merking av katter

Venstre, MDG og flere dyrevernorganisasjoner mener norske myndigheter bør følge svenskene, som fra nyttår innførte obligatorisk merking av alle katter.

De mener blant annet at dette vil bedre velferden til rundt 800.000 katter i Norge, hvorav rundt 50.000 er forvillede og husløse.

Men Mattilsynet deler ikke dette synet, og anbefaler ikke obligatorisk ID-merking av katter i Norge, skriver Nationen. For noen år siden gjorde Mattilsynet en grundig utredning om obligatorisk ID-merking.

– Oppsummert mener vi at kost/nytte-effekten blir for lav. Det vil ikke ha noen effekt på katter som allerede er hjemløse eller kattunger etter hjemløse dyr, sier avtroppende seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud.

Hun viser også til utfordringer med å føre tilsyn med kravet.

– Det er krevende å identifisere hvem som eier en umerket katt og som skal ha pålegg eller sanksjon ved brudd på kravet. Vi kan heller ikke føre rutinemessig tilsyn med dette i private hjem, sier Knævelsrud.