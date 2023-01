Statsadvokatens beslutning om å henlegge anmeldelsen for hatefulle ytringer blir stående.

– Riksadvokaten har besluttet å opprettholde henleggelsen med samme begrunnelse som statsadvokaten. Partene er underrettet om utfallet av klagebehandlingen, skriver statsadvokat Ingelin Hauge i Oslo statsadvokatembeter i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Beslutningen er endelig, og Riksadvokatens vedtak kan ikke påklages, skriver Hauge videre.

Riksadvokatens beslutning kommer etter at statsadvokat Hauge i november henla anmeldelsen mot Atle Antonsen. Vedtaket ble påklaget og siden sendt til Riksadvokaten som fredag avgjorde saken.

Mislykket satire

Riksadvokaten mener det er flere opplysninger i saken som taler for at Antonsen forsøkte å være morsom da han tydelig beruset ved 2.30-tiden på natten til 23. oktober skal ha sagt «du er for mørk/mørkhudet til å være her» til samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali da begge var gjester på utestedet Bar Boca på Grünerløkka.

– Etter en samlet vurdering legger Riksadvokaten til grunn at [Antonsens] utsagn om at [Ali] var for mørk i huden til å være på det aktuelle skjenkestedet, må forstås som et lite vellykket forsøk på satire over rasisme, står det i Riksadvokatens påtegning.

Riksadvokaten skriver imidlertid at enhver form for satire ikke automatisk fritar noen for ansvar etter straffeloven, men skriver at de samlede opplysningene om hendelsen gir en bevismessig usikkerhet. Derfor henlegges saken etter bevisets stilling.

– Samlet sett anses [Antonsen] ved dette mislykkede forsøket på humor ikke å ha beveget seg utenfor den relativt rommelige marginen for smakløse, sårende eller fornærmedes ytringer som i henhold til sikker rett skal innfortolkes ved anvendelsen av straffelovens paragraf 185, står det i påtegningen.

Bistandsadvokat for Sumaya Jirde Ali, Olle Nohlin, ville ikke kommentere saken ytterligere overfor VG fredag ettermiddag.

Vanskelig å bevise

Det vakte oppsikt at statsadvokaten henla saken til tross for at Atle Antonsen hadde vedgått at han oppførte seg «fryktelig dårlig» den aktuelle kvelden. Han har derimot avvist at han bevisst uttalte hatefulle ytringer til Ali.

I henleggelsesvedtaket la statsadvokaten vekt på at det vanskelig lot seg bevise at uttalelsene Atle Antonsen rettet mot samfunnsdebattanten var «kvalifisert krenkende» og dermed i strid med straffelovens forbud mot hatefulle ytringer.

Statsadvokaten skrev også at «det må finnes bevist at han har handlet med den nødvendige grad av skyld, ved at han forsettlig eller grovt uaktsomt har forhånet Ali».

Antonsen beklaget

Saken medførte at Atle Antonsen ba seg fritatt seg fra flere engasjementer, blant annet som programleder i Misjonen på P4 sammen med Johan Golden. Han trakk seg også fra den kommende sesongen av TV-programmet «Kongen befaler» på Discovery.

Fredag åpner P4 for at komikeren kan komme tilbake på lufta. Det bekrefter programdirektør Anders Opsahl i P4-gruppen overfor Kampanje.

– Dette er en sak Atle selv har beklaget på det sterkeste. Det at både statsadvokaten og nå Riksadvokaten legger vekk anmeldelsen er likevel en viktig avklaring. Atle har vært programleder hos oss gjennom mer enn 15 år. Han har som kjent hatt en pause fra oppgavene hos oss den siste tiden, men vi planlegger for at Atle skal komme tilbake til Misjonen-studioet. Nøyaktig når det blir, er ennå ikke avklart, men dette er noe vi vil bruke den nærmeste tiden til å finne ut av sammen, skriver Opsahl i en epost.