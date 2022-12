Mann havnet på sykehus to ganger etter å ha spist hasjkaker – trodde det var konas kaker

Oskal selger også reinkjøttprodukter og deltok derfor på Bondens marked i Harstad i oktober, skriver iFinnmark. Der fant han noen muffins i salgsboden sin og trodde kona hadde kjøpt dem på markedet.

– Så jeg drakk morgenkaffen og spiste en sånn, forteller han.

– Det gikk en halv time, så ble jeg «spekksyk» og måtte legge meg i bobilen. Etter hvert kom vi oss hjem, og jeg ble sendt med ambulanse til Tromsø.

Legene fant ikke årsaken til at han ble syk, og mente at Oskal hadde hatt et slag.

Kakene var imidlertid fortsatt i salgsboden, og helga etter, da de deltok på nytt et marked, spiste han enda en muffins. Igjen ble han syk og ble sendt i helikopter til sykehuset i Tromsø.

– Men de fant ingenting. Jeg ble nå utredet både «att og fram». Imens fikk kona mi en av sønnene våre til å komme og hjelpe til på messa i Sørreisa. Kona fikk melding her i Tromsø om at også han var blitt syk, og det viste seg at også han hadde spist av de samme kakene.

Familien begynte dermed å mistenke at baksten var årsaken til sykdommen. Oskal anmeldte saken til politiet, men den ble henlagt.

– Det ble jo vanskelig å finne ut hvor de kom fra siden vi jo har spist alle kakene, sier han.