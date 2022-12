Staten sier nei til «Mission: Impossible»-innspilling på Svalbard

I februar i fjor ble det kjent at den neste «Mission: Impossible»-filmen hadde fått 68,8 millioner kroner gjennom den norske filminsentivordningen til å spille inn scener i Norge.

Ifølge Bergens Tidende har produsentene av den åttende filmen i rekken sett seg ut Svalbard som innspillingssted, men nå har staten satt ned foten.

Grunnen er at Kulturdepartementet mener at insentivordningen ikke gjelder for innspilling gjort på Svalbard. Ifølge svalbardloven gjelder norsk privatrett og strafferett på Svalbard. Andre lovbestemmelser gjelder ikke, med mindre det er særskilt fastsatt.

De mener at det vil være i strid med svalbardmiljøloven og de overordnede målene for svalbardpolitikken å endre forskriftens virkeområde på dette punktet.

Dag Asbjørnsen, seksjonsleder for internasjonale relasjoner i Norsk filminstitutt, bekrefter at den aktuelle produksjonen må gjøres et annet sted.

– Forskriften gjelder ikke på Svalbard, og utgifter på Svalbard gir derfor ikke grunnlag for refusjon gjennom insentivordningen, sier Asbjørnsen.

Tidligere har scener fra «Mission: Impossible»-filmer blitt spilt inn på Preikestolen og på Sunnmøre.