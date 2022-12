Ny behandlingsmetode for beinmargskreft lover godt

Myelomatose, også kjent som beinmargskreft, er en av de vanligste formene for kreft knyttet til blodsystem og beinmarg. Årsaken er ukjent. Hos nesten alle pasienter som får tradisjonell behandling mot denne formen for kreft, kommer kreften tilbake.

Forskere ved kreftavdelingen The Tisch Cancer Institute ved Mount Sinai i USA har testet en ny behandling, Talquetamab, på 288 pasienter verden over. Resultatene ble presentert i New England Journal of Medicine tirsdag.

Hos 73 prosent av deltakerne ble kreften betydelig redusert eller til og med borte. Alle som deltok, hadde i utgangspunktet dårlig prognose. De hadde langt framskreden kreft eller hadde ikke hatt ønsket effekt av tidligere behandlinger. I snitt hadde de vært gjennom seks behandlinger de siste seks-sju årene.

– Dette betyr at nesten tre av fire pasienter har fått en ny sjanse til å leve, sier forskningsleder Ajai Chari ved The Tisch Cancer Institute til Medical Express.

Revolusjonerende

Ifølge Kreftregisteret får rundt 500 personer hvert år diagnosen myelomatose i Norge. Forekomsten er økende. Tradisjonelt får pasienten kurer med cellegifttabletter. Gjennomsnittlig levetid har vært cirka fire år.

Overlege Fredrik Schjesvold leder Oslo myelomatosesenter og kjenner til behandlingsprinsippet som er testet med Talquetamab.

– Dette behandlingsprinsippet er en revolusjon, og på sikt, hvis vi kan ta det i bruk, vil det endre prognosen til norske myelomatosepasienter i betydelig grad, sier han til NTB.

Behandlingen retter seg mot et protein på kreftcellene, for eksempel GPRC5d. Forskerne sammenligner behandlingen med å «sende soldatene rett mot fienden». Virkestoffet påvirker immunforsvaret slik at dette ødelegger myelomatoseceller.

Ikke i Norge ennå

Schjesvold poengterer at det allerede er testet ut andre medisiner med samme prinsipp.

– Teclistamab, et annet produkt med tilsvarende mekanisme og tilsvarende effektivitet, er allerede godkjent for bruk i Europa, men ikke Norge. Tidligere var slike responsrater en fjern drøm for tungt behandlede pasienter, sier han.

Mest sannsynlig blir Teclistamab vurdert for bruk i Norge høsten 2023.

– Hvorvidt Beslutningsforum sier ja eller nei, vet vi selvfølgelig ikke. Vurderingene i Norge tar veldig lang tid. For myelomatose har det vært mest vanlig at de sier nei, fordi medikamenter vurderes som for dyre, sier Schjesvold

Han ønsker flere medikamenter av denne typen velkommen. Om det ene slutter å virke, kan man da prøve noe annet.

– Det betyr jo da at vi har flere slike nye og veldig gode behandlinger. Så ja, det er ingen tvil om at denne typen behandling er revolusjonerende, sier Schjesvold.