I en pressemelding skriver regjeringen at det fra Norges side i første omgang er aktuelt med en avtaleforlengelse ut april 2023. Totalt har Norge bidratt til evakuering av 543 pasienter siden oppstarten av ordningen.

– Norge er det tredje største mottakerlandet, og vi har transportert flest pasienter til behandling på sykehus i Europa. Vår luftbro bidrar til at vi får utnyttet den kapasiteten som finnes i mange land sine helsetjenester, til fordel for et land som nå er utsatt for brutale angrep hver eneste dag, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– I perioden etter at Norge har begynt å tilby faste ukentlige flygninger, har antall pasienter som blir transportert ut gjennom norsk hjelp økt kraftig. I de siste par månedene har Norge bidratt til transport av sju av ti av alle Medevac-pasientene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

I tillegg til medisinsk evakuering, tilbyr Norge behandling for syke og sårede ukrainere i Norge.