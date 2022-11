Røde Kors: Enorme behov for krisehjelp før jul

– Vi har lokallag som melder om flere forespørsler om ren humanitær hjelp enn noen gang. Vi ser tydelig at de økonomiske forskjellene øker, og at det er vanskeligst for dem som har aller minst fra før, sier Pernille Lemming, leder for landsråd omsorg i Røde Kors.

Flere lokalforeninger opplever mellom 25–50 prosent økning i antall henvendelser om julehjelp sammenlignet med tidligere år.

Røde Kors planlegger julegaver og aktiviteter for over 20.000 barn og unge. Daglig får de forespørsler om mat, hjelp til utgifter og bekymringer fra foreldre som gruer seg til jul.