Mann frikjent for uaktsomt drap etter bilulykke i Tønsberg – politiet anker

– Han synes det er godt å komme gjennom denne saken og føler han har fått en god behandling i retten, sier mannens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, til NRK.

Hasle legger til at hans klient er klar på at det ikke er han selv dette er verst for, men de etterlatte.

Politiet mente mannen skulle dømmes til fengsel i 75 dager, samt miste førerkortet i fire år. Statsadvokat Alf Martin Evensen sier til NRK torsdag ettermiddag at politiet anker dommen.

Ulykken skjedde ved et fotgjengerfelt på Tolvsrød 22. januar i 2021. Kvinnen ble truffet da hun var i ferd med å krysse veien og ble erklært død på sykehus dagen etter.

Vestfold tingrett mener at mannen ikke kan bebreides for at han ikke observerte kvinnen på avstand da hun gikk langs gangveien mot fotgjengerfeltet. Retten bemerker også at fotgjengerfeltet var mangelfullt opplyst og sikret.

Den anser derimot at 58-åringen burde ha redusert farten før fotgjengerfeltet for å bedre oppmerksomheten for mulige fotgjengere.

Han ble derfor dømt for uaktsomhet og fikk en betinget fengselsstraff på 30 dager. Mannen må også betale en bot på 15.000 kroner.