20-åring døde av nytt narkotisk stoff

Det opplyser Øst politidistrikt på sine Facebook-sider.

Politiet er bekymret for at folk kan få i seg stoffet uten at de er klar over hvor sterkt det er. Selv en liten dose kan være livstruende.

Oslo universitetssykehus (OUS) advarte mot protonitazen tidligere i november. Stoffet er ikke påvist i Norge tidligere, men er nå påvist i flere tilfeller, opplyste sykehuset.

– Protonitazen er et syntetisk opioid som ikke er i klinisk bruk, men som selges illegalt. Det er svært potent, noe som betyr at en liten dose kan gi livstruende effekter som respirasjonsstans og hjertestans, advarte Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin.

CBRNE-senteret har akuttberedskap for behandling av skader som skyldes særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer