– Jeg tror ikke folk i sitt vanlige liv vil se store endringer som følge av dette. Det handler om at vårt militære apparat, personell og hvordan de innretter virksomheten, svare Støre på et spørsmål fra TV 2, og fortsatte:

– Langs kysten og langs landanleggene ser vi nå Heimevernet i vakthold. Det er synlig i de områdene. Så kan det hende at man, i forbindelse med forflytninger og øvelser, vil se militære. Jeg mener det er bra at vi har et synlig militære på vakt for Norge. Men som sagt, jeg tror ikke dette blir et veldig synlige innslag i hverdagslivet.

Statsministeren påpekte at det nok er i nordområdene militæret vil være mest synlig.