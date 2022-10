Fortapelsen ute av «Den lille Bibel» i ny oversettelse

Ifølge Vårt Land skal den reviderte utgaven etter planen komme ut i 2024. Det dreier seg om Norges mest brukte bibel.

Blant annet har vers 3.16 fra Johannesevangeliet – kjent som «Den lille Bibel» – fått en gjennomgang av utvalget som er satt til å jobbe med dette.

– Det har vært mye debatt om dette verset. Det er et vanskelig vers, og vi er blitt bedt om å se på det, forteller bibel- og kjønnsforsker Jorunn Økland, som har ledet utvalget.

I den nye versjonen er «fortapt» byttet ut med «gå til grunne», og verset blir da som følger: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå til grunne, men ha evig liv.»

Den norske versjonen har sin bakgrunn i Martin Luthers tyske oversettelse av Bibelen og kom inn via dansk.

– Ordet «fortapelse» har siden fått en helt bestemt teologisk betydning, fjernere fra andre dagligdagse hendelser og gjøremål. Så det vi har gjort, er rett og slett å gå tilbake til det greske verbet, sier Økland.

Blant andre endringer er at uttrykket «hedninger» blir til det mer nøytrale «folkeslag», at «brødre» i flere vers blir til «brødre og søstre» og at flere vers som omtaler seksuell praksis mellom personer av samme kjønn, endres, skriver Vårt Land.