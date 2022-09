PST justerer ned terrortrusselnivået i Norge

Terrortrusselnivået endres fordi situasjonen etter skytingen ved utestedene London Pub og Per på hjørnet i Oslo 25. juni er ytterligere avklart, og en rekke tiltak er iverksatt, skriver PST på sine nettsider.

Terrortrusselnivå 3 moderat betyr at en eller flere aktører «kan ha evne eller vilje til å gjennomføre terror i Norge».

Etter skytingen i slutten av juni endret PST terrortrusselnivået til nivå 4 høy. Bakgrunnen var bekymring for planlagte følgehandlinger knyttet til skytingen i Oslo, og potensiell inspirasjonseffekt.

PST skriver i sin nye trusselvurdering at de har avdekket reaksjoner og sympatierklæringer på angrepet fra både ekstreme islamister og høyreekstremister.

– Den potensielle inspirasjonseffekten reduseres over tid. Dette utelukker imidlertid ikke at terrorangrep kan fortsette å inspirere andre terrorister mange år etter at de ble utført, heter det.

De mener imidlertid at det at terrorister blir inspirert av og forsøker å gjenskape deler av andres terrorangrep, hører til normalbildet i et moderat terrortrusselnivå, og at dette tilsier at man ikke skal forbli på trusselnivå 4 høy.