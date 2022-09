Handal: En mørk dag for lærerne

– Det er en mørk dag. KS har vunnet fram, og skolen tapte, sa Handal til pressen etter at det tirsdag kveld ble kjent at regjeringen griper inn i lærerstreiken.

– Det er sterkt beklagelig at regjeringen har valgt å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. De påtar seg nå et stort ansvar for det som har vært grunnlaget for konflikten, la han til.

Handal har flere ganger sagt at Utdanningsforbundet har opplevd KS som tilbakelente gjennom hele streiken og har tidligere beskyldt dem for å styre mot tvungen lønnsnemnd.

– De har villet alt annet enn å sitte ved forhandlingsbordet med lærerne. De har brukt konflikten til å snakke ned lærerkompetansen.