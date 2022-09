Alvorlig voldshendelse mot kvinne på Hamar – politiet jakter fire personer

Hendelsen skal ha funnet sted i Hamar park i tidsrommet mellom 5 og de tidlige morgentimer. Kvinnen skal ha blitt overfalt av en gruppen i parken og blitt utsatt for vold.

Politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Tom E. Wassenaar Berntsen, sier til Dagbladet at de jakter fire gjerningspersoner.

– Vi jakter nå på fire gjerningspersoner i alderen 25 til 35 år. De skal være 170 til 175 cm høye og slank til normal kroppsbygging, sier han til avisen.

Personene skal blant annet ha vært ikledd joggebukser, caps og engangsmunnbind. Ut ifra beskrivelser politiet har fått, antas personene å være etnisk norske, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

– Kvinnen ble funnet av en forbipasserende og ble sendt til akutten. Kvinnen som er i 40-åra er påført lettere skader, men vi avventer fremdeles litt detaljer av skadene, men det er skader som er forenelig med voldsutøvelse, sier Berntsen til avisen.

Til TV 2 sier han at politiet ikke er kjent med noen relasjon mellom kvinnen og gjerningspersonene.

Politiet skriver i pressemeldingen at de vet at fornærmede har vært på Circle K i Vangsvegen, og at hun reiste derfra rundt klokken 5. Deretter tror de hun gikk forbi Scandic hotell Hamar og inn i parken.

– Politiet ber om at vitner som kan ha gjort observasjoner, tar kontakt på telefon 02800, skriver Innlandet politidistrikt.

