Har du reist fra utlandet til norske flyplasser i det siste så har kanskje også du ergret deg over tomme hyller i taxfree-butikkene.

Flere reisende har opplevd at det på taxfree-butikkens nettside står at varene de ønsker å kjøpe er inne i butikk, men fått kontrabeskjed når de har landet i Norge.

Dette har ført til klager, skriver nettstedet Flysmart24.

Har unngått å handle

En irritert reisende fra Haugesund har sendt en streng klage til Oslo Lufthavn hvor han blant annet skriver at han ved seks anledninger har opplevd at varene han hadde sett seg ut via nettsiden ikke var å finne i hyllene. Dette har ført til at han bevisst har unngått å handle.

Kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway, Haakon Dagestad, beklager til det mange som har møtt tomme hyller, og lover bedring.

– Kundene skal kunne stole på informasjonen på nettsiden, sier han til Flysmart24.

Skyldes feil på nettsiden

Ifølge Dagestad skal feilinformasjonen på nettsiden knyttes til bytte at nettleverandør. Skiftet skal ha ført til at nettsidene viser beholdningen i nettbutikken «Klikk og hent», og ikke hyllevarene.

– I tillegg har det vært spesielle tider nå hvor det har vært mer utsolgt enn det pleier å være. Kundene kan forvente at dette bedrer seg. Nettsiden jobber vi med, og den globale forsyningssituasjonen håper vi sakte men sikkert kommer under kontroll, sier Dagestad.

Samtidig ber han reisene som ikke finner varer de har sett på nettsiden om å ta kontakt med betjeningen. De har mulighet til å hente varene fra nettbutikken «Klikk og hent» som er fysisk lokalisert noen etasjer under taxfree-butikken på Oslo Lufthavn.