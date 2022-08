Far og sønn som døde i flystyrt i Nederland, bisatt i Bergen

Mange pårørende deltok i bisettelsen for å ta et siste farvel med de to, og minnesidene strømmer over av hilsener fra nærme og kjære, skriver Bergensavisen.

Far og sønn var på vei fra Bergen til Frankrike da småflyet de satt i styrtet i Canland-kanalen i Rotterdam i Nederland 5. juni.

Det ble da satt inn store styrker fra nederlandsk politi og redningstjenesten for å søke i kanalen etter det styrtede flyet. Etter 15 dager ble de to bergenserne funnet omkommet.