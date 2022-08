Andelen av avlinga som innfrir kravene til matkorn er avhengig av været framover og er foreløpig usikker, opplyses det.

Totalt anslått avling for 2022 er 1.245.000 tonn, opp 10 prosent fra 2021 og så vidt under avlinga for 2020 på 1.250.356 tonn.

Fordelingen av kornslag er utarbeidet av Nibio og basert på såkornomsetningen. Den viser økt areal av hvete og mindre areal av bygg og havre. Arealet med åkerbønner har økt kraftig fra i fjor.