Festivalen skulle bli arrangert i Erkebispegården fra 12. august til 14. august. Politiet i Trøndelag skriver i en pressemelding at det ikke medfører riktighet at festivalen blir arrangert.

Politiet ber om at de som eventuelt har kjøpt billetter til arrangementet henvender seg til anmeldelse over nett via politiets sider, eller kontakte nærmeste politistasjon.

– Vi er ukjent med hvor mange billetter som er solgt til den fiktive festivalen, men hvis det er noen som har kjøpt billett oppfordrer vi dem til å anmelde det, sier politiadvokat Christian Spets til Dagbladet.

Festivalen har også opprettet en egen nettside hvor artistene som tilsynelatende skal opptre blir presentert.

– Ved første øyekast ser det kanskje profesjonelt ut, men hvis du går litt lenger ned på nettsiden skjønner du fort at dette ikke stemmer, sier Spets.

Han forteller samtidig at de har én mistenkt i saken. Vedkommende er ennå ikke pågrepet, men er kjent for politiet.