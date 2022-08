Anslag: Staten har tjent 27 milliarder på strømkrisen i år

Staten har gått 27 milliarder i pluss siden nyttår på grunn av strømkrisen, ifølge et regnestykke investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har gjort for VG.

Regnestykket er gjort på forespørsel fra VG. Resultatet viser ekstra inntekter på i overkant av 38 milliarder kroner. En del av dette er allerede brukt på strømstøtte.

– Trekker du fra de 11 milliardene som har gått til strømstøtte hittil i år, er det fortsatt rundt 27 milliarder til overs hos staten, sier Næss.

Satellittbilder viser ødelagte fly på russisk Krim-base

Satellittbilder bekrefter at flere russiske fly gikk tapt i eksplosjonene på Sakhi-flybasen på den annekterte Krim-halvøya. Russland benekter dette.

Russland hevder eksplosjonene skyldes et uhell, men vestlige analytikere sier at det er usannsynlig. Ukraina har ikke tatt på seg ansvaret for angrepet, selv om anonyme tjenestemenn er blitt sitert på at det var Ukraina som sto bak.

Ifølge Ukraina ble minst ni fly ødelagt. Satellittbilder viser helt tydelig at minst sju jagerfly er blåst i været og at det trolig er skader på flere fly.

Venstre vil at Norge skal produsere våpen til Ukraina

Venstre ber regjeringen lytte til anbefalingen fra Nato om å kjøpe våpen fra forsvarsindustrien og sende til Ukraina.

– Vi er utålmodige på at regjeringen bekrefter at de vil gjøre som Stoltenberg ber om. Ukraina trenger flere våpen, raskere, sier Venstre-leder Guri Melby til Klassekampen.

Da generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg besøkte AUF på Utøya forrige uke sa han til VG at det er behov for at Norge går til norsk forsvarsindustri for å spørre hva de kan produsere.

Måling: Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Det er solid borgerlig flertall på augustmålingen fra Opinion. Høyre er større enn Ap og Sp samlet, og de borgerlige partiene får 92 plasser på Stortinget.

Arbeiderpartiet får bare 19,3 prosent. Dette er den tredje målingen under 20 prosent for Ap i år. Samtidig fester Erna Solberg og de borgerlige partiene grepet om stortingsflertallet. Mandatberegningen gir de rødgrønne partiene bare 79 representanter når man regner med Rødt, SV og MDG.

Cuba sier oljebrannen stort sett er under kontroll

De voldsomme brannene som har rast i oljedeponier på Cuba er nå stort sett under kontroll, opplyser myndighetene.

Minst halvparten av det enorme oljedeponiet i Matanzas vest på Cuba har vært rammet av brannen. Minst en person er død, mens 14 brannmenn er savnet. Minst 128 andre er skadd.