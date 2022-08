Oppgangen i leieprisene bekymrer Norsk studentorganisasjon

– Prishoppet vi ser i utleiemarkedet, og mangelen på tilgjengelige boliger gjør det vanskelig for studenter å få bolig før studiestart, sier leder i Norsk studentorganisasjon Maika Marie Godal Dam til NTB.

Hun legger til:

– Vi er bekymret for de studentene som ikke har fått bolig, og som rett og slett blir utkonkurrert på utleiemarkedet av leietakere som er bedre økonomisk stilt, poengterer Dam.

Hun mener at en trenger flere studentboliger for å avlaste det private utleiemarkedet. For i de fire store byene økte utleieprisene med 2,7 prosent i andre kvartal i 2022, viser Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk.

– Det var en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge i andre kvartal 2022. Sterkest vekst hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på 5,2 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sterkest leieprisutvikling i Sørvest

På plassene bak finner man Oslo med vekst på 3,2 prosent og Trondheim med 2,5 prosent. I Bergen falt derimot leieprisene med 3,1 prosent, etter en kraftig oppgang i første kvartal.

Sterkest leieprisutvikling de siste tolv månedene hadde Stavanger/Sandnes og Bergen med en oppgang på 10,3 og 6,6 prosent.

– Den sterke veksten i leieprisene på Vest- og Sørvestlandet knytter vi til at det er sterk vekst i norsk økonomi som følge av økt aktivitet i oljenæringen i denne regionen. I studentbyen Bergen drives trolig også prisene opp av at pandemien er over og smitteverntiltakene er opphevet, sier Lauridsen.

Færre utleieboliger tilgjengelig

Samtidig er det færre utleieboliger tilgjengelig flere steder i landet. Det er totalt 2.191 ledige leieboliger på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal i 2022.

Av disse er 873 i Oslo, 483 i Bergen, 561 i Trondheim og 274 i Stavanger/Sandnes. Eiendom Norge har aldri sett et så lavt utleietilbud på Finn.no, opplyser Lauridsen.

– Mens tilbudet er noenlunde stabilt i Bergen og Trondheim, har tilbudet gått mye ned i Stavanger, Sandnes og Oslo. I Oslo er tilbudet på et urovekkende lavt nivå, sier han.