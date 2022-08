Eldre ektepar ble drept på Otta – ikke i familie med siktede

De drepte er et ektepar født henholdsvis i 1934 og 1939, skriver politiet i en pressemelding tirsdag. Siktede er født i 1977.

– Så langt politiet er kjent med er det ingen familiær relasjon mellom de drepte og siktede. Politiet er ikke kjent med at det er noen relasjon mellom de drepte og siktede ut over at de bor i samme nabolag. Dette er imidlertid noe politiet vil søke å avklare gjennom etterforskningen, skriver politiet.

Politiadvokat Julie Dalsveen sier til VG at politiet etterforsker videre med tanke på å avklare siktedes motiv.

Politiadvokat Julie Dalsveen utenfor politihuset i Hamar etter knivdrapet i natt i Otta i Gudbrandsdalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Motiv og hva som har skjedd er det vi jobber mye med nå, så det må vi komme tilbake til. Vi ber om forståelse for at det er mange oppgaver som skal gjøres nå, sier hun.

Politiet ønsker ikke å kommentere spørsmål omkring drapsvåpen.

Flere vitneavhør

De opplyser at lokalt politi samarbeider med tilleggsressurser fra Innlandet politidistrikt og Kripos på åstedet.

– Det er gjennomført flere vitneavhør i løpet av natten. Det er per nå ikke anmodet om taktisk bistand fra Kripos. Området vil være avsperret til politiet er ferdige med sitt arbeid, skriver politiet.

De opplyser at enkelte beboere i området har ikke kunnet returnere til sine bopeler på grunn av åstedsarbeidet som pågår. Enkelte har også ønsket å forbli på hotell inntil videre.

– Det antas at sperringene vil bli opphevet i løpet av kvelden, skriver politiet.

Ikke avhørt

Siktede er tirsdag ettermiddag ennå ikke avhørt. Politiet opplyser at de arbeider med å få avklart et tidspunkt for avhør av siktede med helsevesenet.

– Siktede er fortsatt overført helsevesenet og ivaretas der, men vi antar at vi vil kunne avhøre siktede i morgen, onsdag 3. august, skriver Innlandet politidistrikt.

Siktede ble i Østre Innlandet tingrett tirsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt full isolasjon i to uker.

Mannens advokat, Anders Bjørnsen, sier til NTB tirsdag ettermiddag at han ikke har diskutert skyldspørsmålet med sin klient.

– Han sier heller ikke noe særlig om hendelsen, sier han.

Flere dører påført skader

Politiet bekrefter at flere dører er påført skader av politiet under arbeidet med å avklare om det var flere skadde personer i området.

– Hvorvidt siktede har skadd dører eller annet må vi komme tilbake til. Vi arbeider nå med å avklare hendelsesforløpet, opplyser de.

Gudstjeneste flyttet til søndag

Bykirka på Otta har i kjølvannet av hendelsen åpnet dørene for alle dem som måtte ha behov for noen å snakke med etter dobbeltdrapet.

Det skulle i utgangspunktet også bli avholdt en egen gudstjeneste klokka 19 tirsdag. Den blir derimot flyttet til førstkommende søndag.

– Mange er på ferie, men vi jobber nå med å få organisert gudstjenesten på søndag klokka 19, opplyser kirkeverge Steinar Grønn til Vårt Land.

Det var mandag kveld i 18.10-tiden politiet mottok melding om knivstikking på Otta i Sel kommune. Den siktede ringte selv inn og varslet om hendelsen. Han ble så pågrepet like ved åstedet der ekteparet i 80-årene ble funnet drept.

I tillegg til den siktede mannen, ringte også et vitne inn til politiet og fortalte at noen hadde blitt knivstukket. Politiet ønsker ikke å svare på spørsmål om hvem denne personen var, eller om det var flere personer i boligen da drapene skjedde.