Dato for rettssaken mot Bernt Hulsker er fastsatt

Hulsker er tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd mot en dørvakt under en fest på et utested i Oslo.

En dørvakt ved karaokebaren Syng Mer i Oslo sentrum anmeldte Hulsker for hatefulle ytringer kvelden og natten 9. mars. Det var under en fest med VGTV at Hulsker kom med krenkende uttalelser overfor dørvakten – blant annet «jævla neger» og «hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» eller lignende, ifølge tiltalebeslutningen.

Da tiltalen ble kjent for en måned siden uttalte Hulskers forsvarer, advokat Bernt Birkeland, at han erkjenner straffskyld og ser fram til å legge saken bak seg.