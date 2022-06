London Pub evakuerte gjester etter smell

Dørvaktene på London Pub ble varslet av kolleger på et annet utested, som hadde hørt samtaler om smellet i Tordenskiolds gate.

– London Pub valgte derfor – på eget initiativ – å evakuere sine gjester. Det er ikke noe politiet har gjort eller bedt dem om å gjøre, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Politiet har flere patruljer i Oslo sentrum. De har ikke registrert noen unormal atferd.

– Vi jobber med å finne ut av hva dette smellet eventuelt kan være, men vi har per nå ikke snakket med noen som har hørt det selv. Det er ingen tegn til at det skal ha vært en skyting eller lignende, og det er per nå ingen grunn til bekymring, sier Sandnes.

Flere patruljer var natt til onsdag på plass utenfor Per på hjørnet, London Pub og Herr Nilsen. For fire dager siden ble to mennesker drept og 21 skadd i masseskytingen ved utestedene.