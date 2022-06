Pride-arrangør trosser politiet – gjennomfører pride-arrangement i Mo i Rana

Margrethe Møllevik i Mo i Rana Pride sier til TV 2 at politiet mandag kveld sa at det var trygt, og at de skulle være sammen med dem.

– Vi velger å gjennomføre arrangementet, sier hun.

Bakgrunnen for at politiet anbefaler å utsette tirsdagens arrangement, er Politidirektoratets anbefaling om at alle pride-arrangementer i hele landet utsettes. Den anbefalingen kommer fordi PST vurderer at landet fortsatt står i en ekstraordinær trusselsituasjon etter helgens masseskyting i Oslo.

Nordland politidistrikt opplyser at de vil strekke seg langt for at arrangementet kan gjennomføres på et senere tidspunkt når trusselsituasjonen er mer avklart.