En person pågrepet for masseskytingen i Oslo sentrum – to drept

Skytingen skjedde i 1.15-tiden og var rettet mot kjente samlingspunkter for homofile. Politiet definerte hendelsen som en såkalt Plivo-hendelse, som er pågående livstruende vold.

En person ble pågrepet i nærheten av åstedet, og politiet sier alt tyder på at det er snakk om én gjerningsperson. Han ble pågrepet klokken 1.19.

(Saken fortsetter under bildet)

Innsatsleder Tore Barstad på stedet etter melding om flere avfyrt skudd i 1.15-tiden natt til lørdag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. Flere er skadd, opplyser politiet. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det var litt dramatikk, det ble en løpetur etter ham nedover gata der han ble pågrepet, sier innsatsleder Tore Barstad i Oslo politidistrikt.

Han sier politiet har kontroll på to våpen, men vil ikke si hvilken type våpen det er.

Politiet har lite informasjon om gjerningsmannen og gjennomfører aksjoner mot flere adresser i Oslo.

To drept og mange skadd

De første meldingene om skyting kom i 1.15-tiden. Politiet opplyser at det er snakk om tre åsteder i samme område: Utestedet Per på Hjørnet, et lite gatekjøkken og London pub.

To personer er bekreftet døde etter skytingen, og 14 personer er skadd. I alt åtte av dem er fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang.

(Saken fortsetter under bildet)

Glasbrott på bakken etter det ble avfyrt flere skudd i 1.15-tiden natt til lørdag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. Flere er skadd, opplyser politiet. Foto: Javad Parsa / NTB

Politiet sier skytingen trolig startet på utestedet Per på Hjørnet, og det var her de to som ble drept, befant seg. Gjerningsmannen skal deretter ha gått nedover mot London pub.

Rød beredskap på OUS

Oslo universitetssykehus økte til rød beredskap etter skytingen, men justerte til grønt nivå i 3-tiden da de hadde bedre oversikt.

– Det vi gjør her nå, er at vi har samlet en hel mengde med vitner som beriker den informasjonen vi allerede sitter på. Og vi følger opp sosial vakttjeneste på legevakta, for dem som trenger det, og det er helt åpenbart etter en slik hendelse, sier Barstad.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er avfyrt flere skudd i 1.15-tiden natt til lørdag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. Flere er skadd, opplyser politiet. Foto: Javad M. Parsa / NTB

Om lag 40 vitner og berørte er samlet på Thon Hotel Rosenkrantz og avhøres av politiet.

Store politistyrker

NTBs reporter på stedet opplyser at det ble avfyrt en rekke skudd, og at folk ble sett løpende fra stedet. De som løp, ropte også for å advare andre om skyting.

Et stort område er sperret av, og det er mange gråtende mennesker i gatene.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er avfyrt flere skudd i 1.15-tiden natt til lørdag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. Flere er skadd, opplyser politiet. Foto: Javad M. Parsa / NTB

Det er store, væpnede politistyrker på stedet, ambulansepersonell hjelper de skadde, og det er kontinuerlig helikoptertrafikk i luften over sentrum.

Politiet ba folk trekke seg vekk fra krysset mellom Kristian IVs gate og Rosenkrantz' gate, skriver Avisa Oslo.

Spontan markering

Mange folk var oppløst i tårer, og det hørtes skrik fra åstedene. Det utløste en spontan markering med regnbueflagg.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er avfyrt flere skudd i 1.15-tiden natt til lørdag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. Flere er skadd, opplyser politiet. Foto: Javad Parsa / NTB

Utestedet London pub er et kjent utested for homofile, skriver VG. Lørdag arrangeres Pride-paraden for førtiende gang i Oslo.

– Politiet har vært forberedt på denne uka i ganske lang tid. Vi er godt kjent med at dette er et sted for homofile, sier Barstad.

Han sier politiet setter stab og skal avgjøre hvilke tiltak de skal sette i verk lørdag, men han vil ikke si noe mer om hva slags tiltak.

Justisministeren: Mine tanker går til alle berørte

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun holdes løpende orientert om skytingen.

– Dette er en svært alvorlig hendelse som ryster oss alle. Mine tanker går til de drepte og skadde og alle berørte. Norge er et tillitssamfunn hvor alle skal føle seg trygge ute en lørdagskveld. Politiet har pågrepet en antatt gjerningsperson, og jobber nå for å avklare de faktiske forhold, sier Mehl i en uttalelse.