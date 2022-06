Forsvarerne vil føre fetteren til Birgitte Tengs som vitne

Ifølge Stavanger Aftenblad vil politiet om få uker sende sin innstilling i saken til Rogaland statsadvokatembete. Hvis det blir tatt ut tiltale, kommer saken opp for retten i slutten av oktober.

Skjer det, vil forsvarerne til 51-åringen be om at fetteren føres som vitne. Det bekrefter advokat Stian Bråstein overfor Aftenbladet.

– Vi er opptatt av at retten skal ha hele historien. Slik vi ser det, er det umulig å ha et klart og fullstendig bilde av denne saken uten å kjenne i detalj den etterforskningen som ble gjort de første månedene etter at drapet skjedde, sier Bråstein.

Advokat Arvid Sjødin har bistått fetteren i mange år. Han sier han har forståelse for at forsvarerne ønsker å føre fetteren som vitne.

– Men verken jeg eller min klient ser behovet for at han skal møte i retten. Det vil være nok å lese opp fra avhørene hans, sier Sjødin.

Fetteren til Birgitte Tengs ble i 1997 dømt i tingretten for å ha drept den 17 år gamle jenta to år tidligere. Året etter ble han frikjent i lagmannsretten.