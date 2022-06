Kongresskomité: Trump satte Pence i fare fordi han ikke ville omgjøre valget

President Donald Trump forsøkte å presse visepresident Mike Pence til å omgjøre presidentvalget og oppildnet deretter mobben som ville skade ham da han nektet.

Det slår komiteen i Representantenes hus som gransker stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, fast. Komiteen sa torsdag at Trump la et «ustanselig» press på Pence for å få ham til å gå med på et ulovlig komplott som begge visste var ulovlig.

Folkemengden som tok seg inn i Kongressen ropte blant annet at de skulle henge Pence, og på et tidspunkt var de bare tolv meter fra Pence, ifølge komiteen, som sa at det «ikke må være tvil om at visepresidentens liv var i fare».

Seksåring døde etter kanovelt i Tysnes

En seks år gammel gutt som ble funnet i vannet etter en kanovelt i Tysnes i Sunnhordland torsdag ettermiddag, døde av skadene, opplyser politiet natt til fredag.

Politiet fikk melding om at en gutt var savnet etter en kanovelt i Kyrkjevatnet i Uggdal klokken 16.53. Gutten ble funnet av dykkere klokken 17.51 og fløyet til Haukeland i Bergen.

Tine vil selge norsk melk i Kina

Tine Meierier bekrefter fredag overfor Dagbladet at de ønsker å eksportere melk og meieriprodukter til Kina. Meieriselskapet vil fylle kinesiske kjøleskap med norsk melk, som de mener er «best i verden».

– Kvaliteten på den norske melken er best i verden, og vi undersøker muligheten for å utnytte dette konkurransefortrinnet i større grad enn vi har klart til nå ved å nå ut til verden med norske meieriprodukter, sier kommunikasjonsdirektør Ole Martin Buene i Tine.

Gatwick og Schiphol må nedjustere sommeraktiviteten

Gatwick begrenser antall avganger i sommer på grunn av personellmangel, mens Schiphol setter tak på antall passasjerer og avlyser flere avganger. Det reduserte antallet avganger fra Gatwick betyr at flyselskaper blir nødt til å avlyse avganger, opplyser flyplassen på sine nettsider natt til fredag.

Meldingen kom noen timer etter at Schiphol i Amsterdam, en av Europas travleste flyplasser, meldte at det må settes et tak for antall passasjerer som reiser der per dag.

To drept i skyting ved kirke i Alabama

To er døde og en såret etter at en gjerningsperson åpnet ild i en kirke i Vestavia Hills i Alabama torsdag, ifølge politiet.

Den mistenkte gjerningspersonen er pågrepet. Skytingen fant sted under et møte i kirken.

Tre palestinere skal være skutt og drept av israelske styrker

Israelske styrker skjøt og drepte tre palestinere og såret ytterligere åtte i en operasjon på den okkuperte Vestbredden fredag, ifølge det palestinske helsedepartementet.

Departementet sier ikke noe om hva som har forløpt. Palestinske medier siterer vitner på at israelske styrker åpnet ild og drepte tre personer i en bil i byen Jenin nord på Vestbredden. I videoer som ble delt i sosiale medier før hendelsen, kan man høre tung skuddveksling. Etterpå ble det lagt ut bilder av en bil som synes å ha blitt beskutt, med blodflekker og folk som undersøkte den.