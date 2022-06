Syklist ble funnet livløs i tunnel - erklært død

Politiet meldte om hendelsen like før klokken 16 mandag. Det var en bilist som fant personen.

– Vi fikk melding fra en person som hadde kommet over en livløs syklist i en tunnel. Uvisst om det er sykdom eller om det er noen andre bilister som har vært involvert, sa operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Politiet bekreftet at personen var erklært død mandag kveld. Pårørende er varslet.

Politiet i Trøndelag opplyser at det ikke er funnet spor på stedet som tyder på at ulykken ble forårsaket av noe annet enn et illebefinnende.