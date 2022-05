Ingen streik i Oslo kommune – enighet i meklingen

Heller ikke lærerne i Oslo går ut i streik ettersom alle fagforbund er blitt enige.

– Oppgjøret gir reallønnsvekst for LO-medlemmene i Oslo kommune. I tillegg klarte forhandlerne å unngå lokale forhandlinger i årets oppgjør, noe som er en svært viktig seier for oss, heter det i en pressemelding fra LO i Oslo.

Partene er enige om å godta et meklingsresultat som gir alle ansatte minst 18.800 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 33 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022.

– Akseptabel løsning

Dermed unngår 18.388 LO-medlemmer i Oslo kommune å havne i konflikt. Forhandlingssammenslutningene Akademikerne, Unio og YS Kommune Oslo har også godtatt meklingsresultatet.

– Vi har oppnådd en akseptabel løsning som ligger over frontfaget, og fått gjennomslag for viktige krav for våre medlemmer, sier forhandlingsleder for YS kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Unio sier at helheten i forhandlingsresultatet gjør at de ikke går i streik.

– Det er viktig for oss at oppgjøret ble bedre enn det som er avtalt i frontfaget. Det ble et akseptabelt lønnsmessig resultat for utdanningsgruppene. Dette gjelder ikke minst for lærerne, sier forhandlingsleder Therese Thyness Fagerhaug i Unio Oslo kommune.

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt natt til tirsdag og meklingen har dermed foregått over et døgn på overtid. Først klokka 1.30 natt til onsdag kom bekreftelsen på at meklingen var endt med enighet.

Sammenfall av løsninger

– Rammen for denne meklingsløsningen er den samme som i KS-området på 3, 84 prosent. Her er det et sammenfall av meklingsresultater på tvers av offentlig sektor, sier mekler Geir Engebretsen til NRK natt til onsdag.

Han peker også på at lærerorganisasjonene i Oslo anbefaler løsningen. I de sentrale forhandlingene i KS-området ble det delvis brudd ettersom både Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget går ut i streik.

– De ser seg i et totalperspektiv tjent med det istedenfor å streike. Oslo er et eget trafikkområde med annerledes og ulike bestemmelser enn KS-området, så det er ikke direkte sammenlignbart, sier Engebretsen om at lærerorganisasjonene i Oslo valgte en annen løsning.

Krevende mekling

– Dette har vært den mest krevende meklingen på mange år. Ut fra en helhetsvurdering har vi kommet til et resultat vi kan anbefale våre medlemsforeninger. Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Erik Graff.

Også forhandlingssjef Per Steinar Aasebø i Oslo kommune er fornøyd med at man kom til en enighet.

– Vårt fokus som arbeidsgiver har vært å finne gode løsninger og en fordeling som kommer de ansatte og Oslo kommune til gode. Dette er et resultat som jeg håper at de ansatte blir fornøyde med, sier han i en pressemelding.

Tidligere tirsdag ble det kjent at partene i statsoppgjøret er blitt enige om årets lønnsoppgjør. I kommuneoppgjøret ble det delvis enighet.