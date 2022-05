Feilen ble oppdaget like før klokka 15.

Klokken 18.40 melder Bane Nor at Bergensbanen mellom Voss og Myrdal igjen er åpnet for trafikk.

– Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver selskapet.

Ifølge Bane Nor skyldes problemene feil på sporet.