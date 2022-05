Dyrhaug kan bli Norges første kvinnelige skipresident om hun blir valgt på NSF-tinget i Molde 11. og 12. juni. Trønderen har vært daglig leder i fotballklubben Rosenborg siden 2013.

– Jeg er glad for å ha valgkomiteens tillit og ser fram til mange store, spennende og utfordrende oppgaver, dersom jeg blir valgt, sier Dyrhaug i en pressemelding.

– Sammen med en engasjert organisasjon er mitt fokus å utvikle skisporten videre, og bidra til at vi er best mulig rustet til å møte dagens utfordringer og de som kommer. Vi må bygge på den sterke posisjonen skisporten har i Norge for å sikre mest mulig aktivitet både i topp og bredde, legger hun til.

Dyrhaug har vært medlem av skistyret i ti år. Valgkomiteen skriver at den legger til grunn at den neste skipresidenten «har sitt verv som hovedbeskjeftigelse». RBK må se seg om etter en ny toppleder hvis Dyrhaug blir valgt på tinget.

Aage Elmenhorst Schaanning (57) er innstilt som ny visepresident.

I mars ble det klart at Erik Røste ikke kom til å ta gjenvalg som øverste sjef i NSF. Han har hatt presidentrollen siden 2012, og før det var han visepresident i fire år.

– Vi har akkurat gjennomført fantastiske konkurranser og et banebrytende para-VM i snøsport her i Norge. Det er et naturlig tidspunkt å overlevere stafettpinnen til andre, begrunnet Røste avgangen med.

Han sa også at den som ble valgt i 2022 måtte være villig til å tenke fram til etter Trondheim-VM i 2025. Røstes avgang kom etter en lang konflikt med daværende hoppsjef Clas Brede Bråthen, men Røste var klar på at det ikke spilte inn på valget.

Nå er innstillingen til forbundets valgkomité klar. Dyrhaug er favoritten til å lede norsk skisport i årene som kommer.