Politiet i Troms opplyser at de fikk melding om ranet rundt klokken 2.45 natt til fredag.

To personer politiet mener står bak, en mindreårig gutt og en mann i 20-årene, ble pågrepet kort tid etter hendelsen. I en pressemelding opplyser politiet at pågripelsene gikk rolig for seg, og at begge mennene har forklart seg for politiet.

– Den mindreårige gutten er løslatt etter avhør, mens mannen i 20-årene vil bli fremstilt for varetektsfengsling, sier politiadvokat Victoria Nygård.

De to er også mistenkt for innbrudd i en dagligvarebutikk natt til fredag.