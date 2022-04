Huitfeldt: India er svært opptatt av Ukraina

Tirsdag møtte Huitfeldt Indias statsminister Narendra Modi og utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar, men det er uklart hvor mye Ukraina fylte i samtalene.

Uansett har saken vært på dagsordenen under Huitfeldts to dager lange India-besøk.

– Jeg har vært tydelig på vårt syn når det gjelder Russlands krigføring. India er også veldig opptatt av det som skjer i Ukraina. Dette er ikke bare er et europeisk anliggende. Krigen får også alvorlige konsekvenser over hele verden, som dyrere mat og energi. India er som oss opptatt av en regelstyrt verden og har støttet en gransking av drapene i Butsja, sier Huitfeldt i en epost fra Utenriksdepartementet.

Mandag deltok hun på Indias årlige geopolitiske konferanse Raisina-dialogen, der også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen var til stede.

Samme dag kom von der Leyen med en indirekte oppfordring til India om å støtte opp om straffetiltakene som EU, USA og en rekke andre land har iverksatt mot Russland som følge av invasjonen.

– Vi ber alle medlemmer av verdenssamfunnet om å støtte vårt arbeid for varig fred, sa von der Leyen ifølge nyhetsbyrået DPA.

Vil ikke fordømme

India er blant de landene i verden som ikke har fordømt Russlands invasjon av Ukraina, og landet er under vestlig press for å ta tydelig avstand fra den russiske krigføringen. Men landet importerer både russiske våpen og russisk olje og ønsker tilsynelatende ikke å legge seg ut med Moskva.

Huitfeldt har under besøket hatt følge av norske næringslivsledere, og Norges bidrag til Indias grønne skifte har vært en viktig bakgrunn for besøket.

Tirsdag kunngjorde UD at Norge er blitt medlem av Den internasjonale solalliansen, som skal fremme bruken av solenergi i verden. Ifølge Huitfeldt vil alliansen bli en viktig arena for å styrke det politiske og faglige samarbeidet med India fremover.

Solalliansen ble etablert i 2015 på initiativ fra India og Frankrike og har som mål å utvikle solenergi i solrike, men fattige land.

Åtte næringslivsavtaler

Det ble også signert åtte avtaler mellom norske og indiske virksomheter, som dekker blant annet hydrogen, brenselceller, karbonfangst og -lagring. I tillegg har Norge og India signert en intensjonsavtale om samarbeid innen høyere utdanning.

Indias regjering har fått kraftig kritikk for å føre landet i en hindunasjonalistisk retning på bekostning av blant annet den muslimske minoriteten.

Huitfeldt understreker at hun er opptatt av menneskerettighetene og sier at hun under besøket i India har møtt både menneskerettsforkjempere og kvinneaktivister.

Huitfeldt ankom India etter å ha besøkt Bangladesh, der hun blant annet møtte rohingya-flyktninger fra Myanmar i en flyktningleir ved Cox Bazar.